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صحة البحيرة ترد على نقص الأكسجين: "المريض شال الماسك وصور"

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صحة البحيرة ترد على فيديو نقص الأكسجين: "المريض شال الماسك وصور" صحة البحيرة ترد على نقص الأكسجين: "المريض شال الماسك وصور"

مصراوي Masrawy

04:42 م الخميس 07 يناير 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

نفى الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة في البحيرة، صحة مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يشكو خلاله مريض من عدم توافر الأكسجين بمستشفى الصدر في دمنهور.

وأكد "طلحة" في مقطع فيديو نشره ردًا على الواقعة، أنه لا يوجد عجز في أسطوانات الأكسجين داخل المستشفى، وأنه كان بها 16 ألف لتر أكسجين، وقت تواجد المريض بالإضافة إلى 70 أسطوانة أكسجين ممتلئة.

وقال وكيل الوزارة: "صوت الأكسجين واضح تمامًا من الماسك، يعني هو نزل الماسك عشان يصور".

ولفت طلحة إلى أنه يوجد في مخزن مديرية الصحة أكثر من 200 أسطوانة أكسجين ممتلئة، ويجري توزيعها وفقًا لاحتياجات كل مستشفى، مشيرًا إلى أنه جرى استلام أكثر من 35 ألف لتر أكسجين من وزارة الصحة رصيد احتياطي، لمنع حدوث أزمة في نسب الأكسجين داخل المستشفيات، ولم يحدث أن مخزون الأكسجين كان صفر في أي مستشفى، وأدنى مستوى يصل له، والذي نعتبره خطر هو 50%.

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