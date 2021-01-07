ضبط مصانع غير مرخصة للوجبات ومنتجات الألبان ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

شنت مديرية تموين بني سويف، اليوم الخميس، حملة على الأسواق بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، ومباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع وجبات غذائية بدون ترخيص، بداخله 2000 قطعة باتيه غير مدون عليها بيانات، كما جرى ضبط مصنع تجفيف بصل غير مرخص، بداخله 20 شيكارة معبأة من منتجات البصل مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 400 علبة سجائر مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته لجهات التحقيق.