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"متحدث الصحة": رصدنا 10 حالات لـ"كورونا المتحور".. وجميعهم تعافوا

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"متحدث الصحة": رصدنا 10 حالات لـ"كورونا المتحور".. وجميعهم تعافوا "متحدث الصحة": رصدنا 10 حالات لـ"كورونا المتحور".. وجميعهم تعافوا
"العبدالعالي" يؤكد أن جميع المخالطين لهم جاءت نتائجهم "سلبية"

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن رصد عشر حالات لفيروس ‫كورونا المتحور في المملكة، مشيرًا إلى أن الحالات تماثلت للشفاء.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات الجديد اليوم الخميس: اكتشفنا عشر حالات رصد فيها هذا التحور ، وتمت

الإجراءات الخاصة بالعزل الصحي والمتابعة المستمرة والفحص ولحصر للمخالطين وعددهم 27 شخصًا، وتبين خلو هؤلاء المخالطين من

العدوى بالفيروس، من خلال الفحوصات المخبرية والمتابعات، وكذلك تعافى المصابون العشرة ولا توجد حاليًا أي حالات نشطة بهذا التحور. فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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