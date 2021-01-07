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"اتمسكوا ب21 فرش".. تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الحشيش

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"اتمسكوا ب21 فرش".. تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الحشيش "اتمسكوا ب21 فرش".. تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الحشيش

مصراوي Masrawy

04:32 م الخميس 07 يناير 2021

كتب- طارق سمير:

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة.

كانت معلومات وردت إلى قسم شرطة باب الشعرية، تفيد قيام مسجل خطر وعاطل بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات واتخاذهم من دائرة القسم وكرًا لترويج الحشيش.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن الرائد محمد وداد، معاون مباحث باب الشعرية، من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارة بجوار سور القديمة بدائرة القسم، وعثر بحوزتهم على 21 فرش حشيش، مبلغ مالي 2350 جنيه، سلاح أبيض "مطواة"، 4 هواتف محمولة.

واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهم بعملائهم.

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