أخبار عاجلة

تسجيل 1250 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة وفاة في الاردن -
"الحازمي" مديراً للطوارئ والأزمات بصحة جازان -
بسبب "سناب شات".. ممرضة سعودية تنقذ طفلتين من الغرق في بيش -
"النافع": "ذا لاين" سيفتح آفاقًا واسعة لنقلة نوعية من تسابق المستثمر الأجنبي -
10 جهات وطنية تشارك بإبداء مرئياتها حول استراتيجية "الألكسو" 2023-2028 -
"المطيري" لـ"سبق": مدينة "ذا لاين" ستكون خالية من المخاطر المؤثرة على صحة الإنسان -
الأزهر للفتوى: يقظة ضمير المُصاب بكورونا أحد أسباب انحسار الوباء -
هددت توصيل الأكسجين.. كيف تغلبت الصحة على أزمة "الشبورة"؟ -
اتحاد المهن الطبية يقرر رفع إعانة العلاج الشهرى لـ500 جنيه -
أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السودان: لا نزال نحتاج إلى مساعدة كبيرة من أجل بسط السلام

Print
السودان: لا نزال نحتاج إلى مساعدة كبيرة من أجل بسط السلام السودان: لا نزال نحتاج إلى مساعدة كبيرة من أجل بسط السلام

مصراوي Masrawy

04:33 م الخميس 07 يناير 2021

الخرطوم - أ ش أ

قال وزير الخارجية السوداني المُكلف، عمر قمر الدين، إننا لا نزال نحتاج إلى مساعدة كبيرة من أجل بسط السلام وجعله واقعا معاشا والتغلب على المشاكل لنعيش سلاما ليس على مستوى السودان فقط، وإنما في كل الإقليم.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في بيان، إلى أن رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، استقبل في جوبا اليوم الخميس، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، بحضور وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية المستشار توت قلواك.

وقال وزير الخارجية السوداني، في تصريح صحفي، إنه تم إطلاع رئيس جنوب السودان، على تطورات الأوضاع في شرق السودان والخلافات مع دولة إثيوبيا، لافتا إلى أن هذا الأمر عادي ويحدث بين دول الجوار.

وأضاف: "أكدنا للقيادة في جنوب السودان، أن السودان بسط سيطرته على أراضية، نحن وإثيوبيا سنصل إلى حلول طالما اتفقنا على مسألة الحدود"، مشيرا إلى أن تخطيط الحدود بين البلدين يمثل حلا ناجعا لكل المشاكل.

وأوضح وزير الخارجية السوداني أن اللقاء تطرق إلى مسألة السلام الذي وقع بجوبا، معبرا عن تقدير وشكر حكومة السودان لدولة الجنوب على جهودها ورعايتها للمفاوضات، والتي توجت بالتوقيع على الاتفاقية تحقيقا للسلام الشامل.

من جانبها، رحبت وزيرة خارجية دولة جنوب السودان بياترس خميسا واني، بزيارة عضو مجلس السيادة الانتقالي والوفد المرافق له، معربة عن أملها في التعاون المشترك بين البلدين لتحقيق السلام في المنطقة.

وأوضحت أن الوفد هنأ الرئيس سلفاكير بمناسبة العام الميلادي الجديد، وأشاد بالدور الذي ظلت تلعبه دولة جنوب السودان، في دعم وإرساء السلام في السودان، لافتة إلى أن الوفد أطلع الرئيس سلفاكير علي الترتيبات الجارية لتشكيل وتنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان.

وأكدت وزيرة خارجية جنوب السودان، على علاقات التعاون المثمرة التي تربط بين الخرطوم وجوبا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

فلسطين تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة

فلسطين تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة

الحريري عن تشكيل الحكومة: المشكلة بالتمسك بشروط تعجيزية

الحريري عن تشكيل الحكومة: المشكلة بالتمسك بشروط تعجيزية

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

شبكة عيون الإخبارية