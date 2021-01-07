أخبار عاجلة

تسجيل 1250 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة وفاة في الاردن -
"الحازمي" مديراً للطوارئ والأزمات بصحة جازان -
بسبب "سناب شات".. ممرضة سعودية تنقذ طفلتين من الغرق في بيش -
"النافع": "ذا لاين" سيفتح آفاقًا واسعة لنقلة نوعية من تسابق المستثمر الأجنبي -
10 جهات وطنية تشارك بإبداء مرئياتها حول استراتيجية "الألكسو" 2023-2028 -
"المطيري" لـ"سبق": مدينة "ذا لاين" ستكون خالية من المخاطر المؤثرة على صحة الإنسان -
الأزهر للفتوى: يقظة ضمير المُصاب بكورونا أحد أسباب انحسار الوباء -
هددت توصيل الأكسجين.. كيف تغلبت الصحة على أزمة "الشبورة"؟ -
اتحاد المهن الطبية يقرر رفع إعانة العلاج الشهرى لـ500 جنيه -
أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

نائب بريطاني يدعو إلى إرسال إلى جوانتانامو

Print
نائب بريطاني يدعو إلى إرسال ترامب إلى جوانتانامو نائب بريطاني يدعو إلى إرسال إلى جوانتانامو

مصراوي Masrawy

04:24 م الخميس 07 يناير 2021

لندن - (د ب أ):

دعا السفير الأمريكي في بريطانيا إلى محاكمة مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكونجرس الليلة الماضية.

وكتب السفير وودي جونسون، على موقع تويتر، "مثلكم، شاهدت المشاهد المروعة من واشنطن بقلق وحزن عميقين.. يتعين محاكمة الذين شاركوا وانخرطوا في أعمال إجرامية بأقصى ما ينص عليه قانوننا".

واقترح البرلماني البريطاني المحافظ سايمون هور إرسال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد إلى خليج جوانتانامو.

وقال :"لقد حرّض على العصيان. لست متأكدا من وجود ملعب للجولف في جوانتانامو، ولكن هذا هو المكان الذي يجب أن يتجه إليه".

من جانبه، أشاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بالكونجرس الأمريكي لاجتماعه مجددا من أجل التصديق على فوز الرئيس جو بايدن، حتى بعد ما حدث من فوضى وعنف.

وكتب على موقع تويتر :"لقد بعث هذا برسالة مهمة مفادها أن أفعال أقلية عنيفة لا يمكن أن تغير الإرادة الديمقراطية للشعب الأمريكي".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب

ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب

إغلاق تطبيق "بارليه" الذي استخدمه أنصار ترامب في أحداث الكونجرس

إغلاق تطبيق "بارليه" الذي استخدمه أنصار ترامب في أحداث الكونجرس

ميلانيا ترامب: أشعر بالإحباط بعد أحداث العنف بالكونجرس

ميلانيا ترامب: أشعر بالإحباط بعد أحداث العنف بالكونجرس

شبكة عيون الإخبارية