أخبار عاجلة

تسجيل 1250 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة وفاة في الاردن -
"الحازمي" مديراً للطوارئ والأزمات بصحة جازان -
بسبب "سناب شات".. ممرضة سعودية تنقذ طفلتين من الغرق في بيش -
"النافع": "ذا لاين" سيفتح آفاقًا واسعة لنقلة نوعية من تسابق المستثمر الأجنبي -
10 جهات وطنية تشارك بإبداء مرئياتها حول استراتيجية "الألكسو" 2023-2028 -
"المطيري" لـ"سبق": مدينة "ذا لاين" ستكون خالية من المخاطر المؤثرة على صحة الإنسان -
الأزهر للفتوى: يقظة ضمير المُصاب بكورونا أحد أسباب انحسار الوباء -
هددت توصيل الأكسجين.. كيف تغلبت الصحة على أزمة "الشبورة"؟ -
اتحاد المهن الطبية يقرر رفع إعانة العلاج الشهرى لـ500 جنيه -
أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الصحة العالمية: أوروبا في مرحلة حرجة من جائحة كورونا

Print
الصحة العالمية: أوروبا في مرحلة حرجة من جائحة كورونا الصحة العالمية: أوروبا في مرحلة حرجة من جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

04:21 م الخميس 07 يناير 2021

ستوكهولم - (د ب أ):

ذكر هانز كلوج الرئيس الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أن أوروبا باتت في "مرحلة حرجة" من جائحة .

وقال كلوجه من الوكالة ومقرها كوبنهاجن اليوم الخميس: "هذه لحظة تمثل مرحلة حرجة في مسار الجائحة حيث يجب أن يشكل العلم والسياسة والتكنولوجيا والقيم جبهة متحدة لدحر هذا الفيروس المتواصل والمراوغ".

وتسببت الجائحة في 2020 في أكثر من 580 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس و في 26 مليون إصابة في المنطقة.

وأشار كلوجه إلى أنه في حين أن توزيع اللقاحات، على سبيل المثال، كان بمثابة بريق أمل، شكل الفيروس "تحديات جديدة" بعد تحوره.

وذكر أن سلالة جديدة للفيروس جرى رصدها أولا في بريطانيا ثم جرى العثور عليها في 22 دولة في المنطقة الأوروبية بمنظمة الصحة العالمية.

وقال كلوجه: "هذه السلالة مدعاة للقلق لأن لديها قدرة أكبر على نقل العدوى".

وأضاف: "بدون زيادة السيطرة لإبطاء انتشارها فسوف يكون هناك أثر للزيادة على المنشآت الصحية المضغوطة بالفعل".

وقال الرئيس الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا إنه يجب على الدول التحقق من "الانتقال السريع الاستثنائي والظهور غير المتوقع للمرض أو شدته".

تضم المنطقة الأوروبية بمنظمة الصحة العالمية 53 دولة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تسجيل 1250 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 1250 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة وفاة في الاردن

مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

شبكة عيون الإخبارية