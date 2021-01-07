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استقالة المبعوث الأمريكي الخاص لأيرلندا الشمالية بسبب اقتحام الكونجرس

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استقالة المبعوث الأمريكي الخاص لأيرلندا الشمالية بسبب اقتحام الكونجرس استقالة المبعوث الأمريكي الخاص لأيرلندا الشمالية بسبب اقتحام الكونجرس

مصراوي Masrawy

04:12 م الخميس 07 يناير 2021

واشنطن - أ ش أ

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لإيرلندا الشمالية ميك مولفاني استقالته من منصبه اليوم الخميس، وذلك عقب اقتحام عدد من مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد مبنى الكونجرس الأمريكي (كابيتول) وإحداث فوضى وأعمال شغب داخله.

وقال مولفاني - في لقاء أجرته معه قناة سي إن بي سي الأمريكية حسبما ذكرت "سي إن إن" - "قمت بمهاتفة بمومبيو مساء أمس الأربعاء، لأبلغه استقالتي من كل هذا.. لا أستطيع أن أفعل هذا.. لا أستطيع البقاء في المنصب".

وأضاف "هولاء الذين قرروا البقاء في منصبهم، وأنا تحدثت مع بعضهم، اختاروا البقاء خشية أن يضع الرئيس شخصا أسوأ منهم في مناصبهم".

يذكر أن مولفاني كان قد شغل منصب القائم بأعمال موظفي البيت الأبيض، وتأتي استقالته عقب رحيل اثنين على الأقل من من المقربين من ترامب، وهم: ستيفاني غريشام، رئيسة موظفي السيدة الأولى ميلانيا ترامب، ونائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، سارا ماثيوز.

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