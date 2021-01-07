ضبط سجائر مجهولة المصدر في حملات تموينية بالإسكندرية

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الإسكندرية- محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين بالإسكندرية، اليوم الخميس، 22 ألفًا و200 سيجارة مجهولة المصدر في حملة موسعة بمنطقة برج العرب بالاشتراك مع مباحث التموين.

وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المديرية نفذت حملة بالاشتراك مع مباحث التموين للرقابة على الأسواق والسلع المسعرة ومجهولة المصدر.

وأضاف "سعدالله" أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر حيازة 880 علبة سجائر و50 سيجار، بالإضافة إلى تحرير محضر حيازة و عرض 230 علبة سجائر للبيع جميعها مجهولة المصدر، بإجمالي 1110 علبة سجائر.