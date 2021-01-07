بعد 13 عامًا.. توقيع عقد تخارج محطة تحلية مياه دهب

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جنوب سيناء- رضا السيد:

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، عقد تخارج لمحطة تحلية المياه بدهب، والتي كانت تدار بواسطة كل من مصنع المحركات "الهيئة العربية للتصنيع"، والشركة الدولية لتكنولوجيا البيئة "إنتك".

وقال اللواء سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، إنه جرى توقيع عقد التخارج للمحطة "فسخ التعاقد" بحضور جميع الأطراف.

وأكد أنه من المقرر أن تشرف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء على تشغيل المحطة، بمعرفة الفنيين والمهندسين العاملين بالشركة.

وأوضح اللواء بده، في تصريح له اليوم الخميس، أن محطة تحلية المياه بمدينة دهب تعمل بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميًا، وكانت الشركتان تقومان بتشغيلها وصيانتها لمدة تجاوزت 13 عامًا، أي منذ تاريخ إنشائها عام ٢٠٠٧.