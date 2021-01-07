تفريغ 20 ألف طن ذرة وتداول 18 سفينة بميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 18 سفينة حاويات وبضائع، في الوقت الذي تضمنت حركة الصادر 600 طن يوريا، و200 طن مولاس و1600 طن أسمنت و5900 طن فوسفات.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الخميس، أن حركة الوارد من البضائع شملت 20 ألف طن ذرة، و14 ألف طن فول صويا و1012 طن خشب زان و5324 طن قمح و550 طن خردة. ‎

,أضاف المركز الإعلامي للهيئة، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 104811 طنا، وفي مخازن القطاع الخاص 60039 طنWا.