أخبار عاجلة

تسجيل 1250 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة وفاة في الاردن -
"الحازمي" مديراً للطوارئ والأزمات بصحة جازان -
بسبب "سناب شات".. ممرضة سعودية تنقذ طفلتين من الغرق في بيش -
"النافع": "ذا لاين" سيفتح آفاقًا واسعة لنقلة نوعية من تسابق المستثمر الأجنبي -
10 جهات وطنية تشارك بإبداء مرئياتها حول استراتيجية "الألكسو" 2023-2028 -
"المطيري" لـ"سبق": مدينة "ذا لاين" ستكون خالية من المخاطر المؤثرة على صحة الإنسان -
الأزهر للفتوى: يقظة ضمير المُصاب بكورونا أحد أسباب انحسار الوباء -
هددت توصيل الأكسجين.. كيف تغلبت الصحة على أزمة "الشبورة"؟ -
اتحاد المهن الطبية يقرر رفع إعانة العلاج الشهرى لـ500 جنيه -
أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إغاثي" الملك يوزع 698 حقيبة شتوية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا بالأردن

Print
وزع 2,000 كرتون من التمور للنازحين والمتضررين في مأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 689 حقيبة شتوية، و1,396 بطانية للأسر المحتاجة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في منطقتي مادبا والعقبة التابعتين للعاصمة الأردنية عمّان، استفاد منها 698 أسرة بواقع 3,490 فردًا.

وتحتوي الحقيبة الواحدة على الملابس الأساسية بأحجام مختلفة تساعد الأسر والأفراد خلال موجة البرد.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء المحتاجين في مختلف بلدان العالم للتخفيف من معاناتهم خلال فصل الشتاء.

كما وزع المركز أمس 2,000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,000 أسرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الحازمي" مديراً للطوارئ والأزمات بصحة جازان

"الحازمي" مديراً للطوارئ والأزمات بصحة جازان

بسبب "سناب شات".. ممرضة سعودية تنقذ طفلتين من الغرق في بيش

بسبب "سناب شات".. ممرضة سعودية تنقذ طفلتين من الغرق في بيش

"النافع": "ذا لاين" سيفتح آفاقًا واسعة لنقلة نوعية من تسابق المستثمر الأجنبي

"النافع": "ذا لاين" سيفتح آفاقًا واسعة لنقلة نوعية من تسابق المستثمر الأجنبي

10 جهات وطنية تشارك بإبداء مرئياتها حول استراتيجية "الألكسو" 2023-2028

10 جهات وطنية تشارك بإبداء مرئياتها حول استراتيجية "الألكسو" 2023-2028

شبكة عيون الإخبارية