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"بلدية الجبيل" و"جسفت" توقعان اتفاقية لدعم الحركة الفنية

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لتنمية القيمة الجمالية وصناعة العمل الثقافي

وقّعت بلدية الجبيل والجمعية للفنون التشكيلية "جسفت"، فرع الجبيل، اليوم الخميس بمقر المحافظة، اتفاقية تعاون مشترك بحضور محافظ الجبيل عبد الله بن ناصر العسكر.

وتهدف هذه الشراكة التي وقّعها رئيس بلدية الجبيل المهندس نايف الدويش، ومدير فرع "جسفت" بالجبيل نادية العتيبي، إلى إثراء ودعم الحركة الفنية والنهوض بها عبر العديد من البرامج والمبادرات، بهدف تنمية القيمة الجمالية وصناعة العمل الثقافي والفني في محافظة الجبيل.

بدوره أكّد رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف الدويش، أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز التعاون بين البلدية والجمعية، لتنفيذ الأنشطة والفعاليات والمبادرات والمشاريع التي تعمل على إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري ضمن حملة (#كذا_أحلى)، وإضفاء الطابع الجمالي.

من جانبها أوضحت مديرة فرع جمعية "جسفت" بالجبيل نادية العتيبي، أن الجمعية تسعى من هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهدافها والعمل جنبًا إلى جنب مع مختلف الجهات الرسمية، لإثراء الذائقة الفنية وتعظيم أثر "جسفت" في إثراء الحركة الفنية التشكيلية، من خلال إحداث تكامل وتعاون مثمر بين الجهتين لخدمة محافظة الجبيل وفنانيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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