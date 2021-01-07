خصص وقتا لفعل ما تحب.. 6 نصائح تساعد على تعزيز صحتك النفسية

مصراوي Masrawy
04:05 م الخميس 07 يناير 2021
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 6 نصائح تساعدك في تعزيز صحتك النفسية.
وجاءت النصائح كالتالي:-
- تعود على الاستيقاظ والنوم في نفس الأوقات يوميًا.
- خصص وقتا للقيام بالأشياء التي تحبها.
- حافظ على نظافتك الشخصية.
- تناول وجبات صحية في أوقات منتظمة يوميًا.
- خصص وقتًا للعمل والراحة.
- مارس الرياضة بانتظام.
وذكرت الوزارة ، أنه للتواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية يرجى الاتصال على الأرقام: 08008880700 0220816831