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خصص وقتا لفعل ما تحب.. 6 نصائح تساعد على تعزيز صحتك النفسية

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خصص وقتا لفعل ما تحب.. 6 نصائح تساعد على تعزيز صحتك النفسية خصص وقتا لفعل ما تحب.. 6 نصائح تساعد على تعزيز صحتك النفسية

مصراوي Masrawy

04:05 م الخميس 07 يناير 2021

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 6 نصائح تساعدك في تعزيز صحتك النفسية.

وجاءت النصائح كالتالي:-

- تعود على الاستيقاظ والنوم في نفس الأوقات يوميًا.

- خصص وقتا للقيام بالأشياء التي تحبها.

- حافظ على نظافتك الشخصية.

- تناول وجبات صحية في أوقات منتظمة يوميًا.

- خصص وقتًا للعمل والراحة.

- مارس الرياضة بانتظام.

وذكرت الوزارة ، أنه للتواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية يرجى الاتصال على الأرقام: 08008880700 0220816831​

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