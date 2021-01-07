خصص وقتا لفعل ما تحب.. 6 نصائح تساعد على تعزيز صحتك النفسية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 6 نصائح تساعدك في تعزيز صحتك النفسية.

وجاءت النصائح كالتالي:-

- تعود على الاستيقاظ والنوم في نفس الأوقات يوميًا.

- خصص وقتا للقيام بالأشياء التي تحبها.

- حافظ على نظافتك الشخصية.

- تناول وجبات صحية في أوقات منتظمة يوميًا.

- خصص وقتًا للعمل والراحة.

- مارس الرياضة بانتظام.

وذكرت الوزارة ، أنه للتواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية يرجى الاتصال على الأرقام: 08008880700 0220816831​