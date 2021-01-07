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الوطنية للانتخابات تهنئ البابا تواضروس بأعياد الميلاد المجيدة

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الوطنية للانتخابات تهنئ البابا تواضروس بأعياد الميلاد المجيدة الوطنية للانتخابات تهنئ البابا تواضروس بأعياد الميلاد المجيدة

مصراوي Masrawy

04:18 م الخميس 07 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

بعثت الهيئة الوطنية للانتخابات برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ودعت الهيئة في بيان اليوم الخميس، المولى أن يعيده على قداسته والإخوة الأقباط وسائر الشعب المصري بالخير والسلام.

وكان الرئيس عبد الفتاح وجه عبر الفيديو كونفرانس، تهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك ترسيخًا لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الإخوة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم.

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