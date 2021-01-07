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الطائف.. طبيبة "الإجهاض والأدوية المحظورة" في قبضة النيابة

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الطائف.. طبيبة "الإجهاض والأدوية المحظورة" في قبضة النيابة الطائف.. طبيبة "الإجهاض والأدوية المحظورة" في قبضة النيابة
"الحميدان" لـ "سبق": سقطت في كمين أعدته "إدارة الالتزام"

الطائف.. طبيبة

أكد المتحدث باسم الشؤون الصحية بالطائف، سراج الحميدان، نجاح إدارته في تعقب طبيبة من جنسية عربية،

تعمل بإحدى المستوصفات الخاصة، وهي تمارس عمليات الإجهاض واستخدام أدوية محظورة، حيث أحيلت إلى النيابة العامة في المحافظة،

اليوم، باعتبارها جهة الاختصاص، وتبيّن أنها تمارس هذا العمل منذُ سنة ونصف تقريباً.

وقال "الحميدان" في تصريحٍ لـ"سبق": وردت معلومات تشير إلى أن طبيبة تعمل في مستوصف خاص، وتقوم بعمليات إجهاض وكذلك

استخدام أدوية محظورة، فتم التنسيق عن طريق إدارة الالتزام بـ"صحة الطائف" لإعداد كمين أسفر عن ضبطها وإحالتها للنيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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