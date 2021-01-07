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رئيس صندوق التنمية الثقافي: نرسّخ مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة ثقافيًّا

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رئيس صندوق التنمية الثقافي: نرسّخ مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة ثقافيًّا رئيس صندوق التنمية الثقافي: نرسّخ مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة ثقافيًّا
أكد أنه يهدف إلى دعم منشآت القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والجمعيات

رئيس صندوق التنمية الثقافي: نرسّخ مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة ثقافيًّا

أكّد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الثقافي بدر بن حسين الزهراني، أن الصندوق يرسّخ مكانة المملكة بين الدول الرائدة في مجال الثقافة والفنون على مستوى العالم، وسيعمل جاهدًا على تحقيق طموحات القيادة الرشيدة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، من خلال زيادة المحتوى المحلي للفنون والثقافة ورفع مؤشرات الرفاه الاجتماعية والمرتبطة ببرنامج جودة الحياة، والإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 4.6 مليارات ريال، وإيجاد أكثر من 70 ألف فرصة وظيفية بحلول 2030م.

ونوّه "الزهراني" إلى دعم الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي المتواصل للثقافة بمكوناتها المختلفة، واهتمامه البالغ بالصندوق منذ طرحه كمبادرة حتى رأى النور بقرارٍ من مجلس الوزراء أمس الأول كمنجز ثقافي.

وأكد أن الصندوق يسعى إلى تنمية قطاع الثقافة من خلال تحفيز الجهات العاملة في المجال الثقافي للإسهام والاستثمار فيه بوصفه أحد أهم القطاعات الداعمة لاقتصاديات الوطن، مبيناً أن "الصندوق" إحدى مبادرات وزارة الثقافة ضمن برنامج جودة الحياة التي تهدف إلى دعم منشآت القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والجمعيات العاملة في المجالات الثقافية المختلفة أو في دعم الممارسين في مختلف هذه المجالات، من خلال تقديم برامج تنموية تلبي احتياجات القطاعات الثقافية، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين في القطاع الثقافي.

وأفاد بأن صندوق التنمية الثقافي يعتزم عقد شراكات استراتيجية فعّالة مع جهات عدة في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي على القطاع الثقافي والممارسين فيه بما يعود بالنفع على الدولة والمصلحة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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