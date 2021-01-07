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نقل جورج إسحاق لمستشفى السلام الدولي عقب إصابته بفيروس كورونا

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نقل جورج إسحاق لمستشفى السلام الدولي عقب إصابته بفيروس كورونا نقل جورج إسحاق لمستشفى السلام الدولي عقب إصابته بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

03:39 م الخميس 07 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن نقل الدكتور جورج إسحاق عضو المجلس، إلى المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم الخميس، إنه تم نقل إسحاق إلى مستشفى السلام الدولي.

وقال الدكتور عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدكتور جورج إسحاق اشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ أيام.

وأضاف شكر، لمصراوي، أنه خلال الأيام الماضية اعتاد إرسال التهاني بمناسبة العام الجديد لأعضاء المجلس وذلك من منزله.​

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