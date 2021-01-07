أخبار عاجلة

"الحازمي" مديراً للطوارئ والأزمات بصحة جازان -
بسبب "سناب شات".. ممرضة سعودية تنقذ طفلتين من الغرق في بيش -
"النافع": "ذا لاين" سيفتح آفاقًا واسعة لنقلة نوعية من تسابق المستثمر الأجنبي -
10 جهات وطنية تشارك بإبداء مرئياتها حول استراتيجية "الألكسو" 2023-2028 -
"المطيري" لـ"سبق": مدينة "ذا لاين" ستكون خالية من المخاطر المؤثرة على صحة الإنسان -
الأزهر للفتوى: يقظة ضمير المُصاب بكورونا أحد أسباب انحسار الوباء -
هددت توصيل الأكسجين.. كيف تغلبت الصحة على أزمة "الشبورة"؟ -
اتحاد المهن الطبية يقرر رفع إعانة العلاج الشهرى لـ500 جنيه -
أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله -
مدبولي يلتقي وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة الطائف" تستقبل ركاب أول رحلة دولية بإجراءات احترازية وفحص ميداني

Print
على متنها 146 شخصًا قادمون من

استقبل مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف ركاب أول رحلة دولية وصلت وعلى متنها 146 شخصًا من جمهورية مصر.

وقام العاملون في المركز بتطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل على فحص الركاب طبيًّا بشكل دقيق، وأخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالحجر المنزلي وفقًا للتعليمات في هذا الخصوص.

وأشارت صحة الطائف في بيانٍ لها إلى أن مركز المراقبة الصحية مجهز بكافة التجهيزات اللازمة للتعامل مع مثل هذا الأمر، إضافة إلى تواجد الكوادر الطبية المؤهلة التي تقوم بدورها في سبيل تقديم أفضل الخدمات الوقائية والإسعافية في جميع الأوقات.

ولفتت إلى أن المركز يعمل من خلال سياسات وإجراءات واضحة تسهم في الحماية والوقاية بإذن الله، والحدّ من انتشار أي أمراض وبائية وافدة.

تجدر الإشارة إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة لخدمة المسافرين في جميع الأوقات، ويعمل بالتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة داخل المطار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

شبكة عيون الإخبارية