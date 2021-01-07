قلب ولدي علي حجر.. أم تروي تفاصيل 28 سنة عذاب على يد ابنها بكفرالشيخ- صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

بدأت نيابة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الخميس، سماع أقوال عجوز في العقد السابع من عمرها، في البلاغ الذي اتهمت فيه ابنها الأربعيني بالاعتداء عليها بالضرب، وتهديدها بالقتل وطردها من المنزل.

وتقدمت دولت محمد 70 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية تابعة لدسوق في كفر الشيخ، ببلاغ إلى مركز شرطة دسوق تتهم فيه ابنها "محمد.م.أ.ف"، 45 عامًا، عامل، بالاعتداء عليها وطردها من البيت وتهديدها بالقتل.

وسبق وتقدمت الأم ببلاغ ضد ابنها منذ 10 أشهر، اتهمته خلاله بالاعتداء عليها، وسحلها، محدثًا بها العديد من الإصابات في الوجه، وأنحاء متفرقة بالجسد، فيما صدر ضده حكمًا قضايًا بمعاقبته بالحبس 6 أشهر، وجرى القبض عليه، وتقدم بمعارضة استئنافية على الحكم وجرى تحديد جلسة 11 فبراير المقبل للنظر فيه.

التقى "مصراوي"، السيدة العجوز والتي قالت: "منذ بلوغه 17 عامًا، تغيرت معالمته، وبدأ ينهرني ويسبني، ووصل الأمر إلى اعتدائه علي بالضرب، ورافق أصحاب السوء، وكلما اعترضت يهينني ويعتدي علي بوحشية".

وأضافت الأم: "أجبرني على العيش في غرفة تحت السلم بها مرحاض، وعندما يتوجه للعمل خارج القرية يفصل عني المرافق، ويتركني أعيش في الظلام، وكان الجيران أكثر رفقًا بي منه، ومنع شقيقاته من التواصل معي".

"بقى له 28 سنة على ذلك الجحود..أبوه تركني وهو في أحشائي وربيته وخليته راجل وفي النهاية يكون جزائي هكذا".. بتلك الكلمات أكملت الأم السبعينية كلامها لـ"مصراوي"، وأكدت أنه اعتدى عليها بالضرب المبرح في إبريل الماضي، وأصابها، بكدمات، وتورم في الوجه، وفي أنحاء متفرقة في الجسد، بسبب مطالبته إياها ببيع المنزل، والحصول على نصيبه من الميراث.

وأكدت الأم أنه لم يكتفي بذلك بل طردها من المنزل، فلم تجد سوى منزل ابنتها للمكوث فيه، رغم أنها كانت تمنحه جزء من معاشها البسيط إرضاء له، وبعد حصولها على حكم قضائي خلال ساعات ماضية، بتمكينها من المنزل، وقف لها بالمرصاد، رافضًا تمكينها من الدخول.

واختتمت الأم كلامها لـ"مصراوي"، قائلة: "قلب ولدي علي حجر بيبهدلني ويعذبني طول السنين دي كلها وانا مستحملة وبقول يارب اهديه لأنه ابني الوحيد، واللي بيعمله معايا تكون ساعة شيطان وهتروح لحالها وكلمته كتير ونصحته وعرفته اني أمه لكن مفيش فايدة..ما اعرفش جاب الجحود ده كله منين، عمري ما كنت اتخيل إن ابني الوحيد يضربني ويبهدلني بالشكل ده، ويقبل اني أقعد في غرفة تحت السلم ويقطع عني المياه والكهرباء".