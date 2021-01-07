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والصور - أهالي في الشرقية يشيعون جثماني أب ونجله توفيا بحادث "حافلة العمرة"

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بالفيديو والصور - أهالي في الشرقية يشيعون جثماني أب ونجله توفيا بحادث "حافلة العمرة" والصور - أهالي في الشرقية يشيعون جثماني أب ونجله توفيا بحادث "حافلة العمرة"

مصراوي Masrawy

03:31 م الخميس 07 يناير 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

شيع أهالي قرية الزرقية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، جنازة هشام رجب محمد وابنه حازم، اللذان توفيا في حادث سير في الممكلة العربية أثناء ذهابهما لأداء مناسك العمرة.

وكانت مصادر بقرية البضائع، ذكرت أن الجثامين وصلت على الطائرة السعودية القادمة من مطار جدة، صباح اليوم الخميس، وأنهت سلطات الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين إجراءات الإفراج عنها.

والجثامين كانت لكل من:"هشام رجب محمد، ونجله حازم من قرية الزرقية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وياسمين حامد أحمد عبدالهادي، زوجة مقيم مصري هو أحمد السيد أحمد، وهي من قرية العدوة مركز ههيا بمحافظة الشرقية".

كان السفير عمرو محمود عباس، صرح أن القنصلية العامة في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة تابعة لإحدى حملات العمرة، على بعد 310 كم من مدينة تبوك بالسعودية، وعلى متنها 16 مواطناً مصرياً كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات، وذكر بيان الخارجية المصرية أن القنصلية في السعودية، تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلى أرض الوطن وللوقوف على ملابسات الحادث، والتواصل مع المصابين لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم.

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