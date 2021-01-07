★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

"انقلب السحر على الساحر"، ينطبق المثل على ما حدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فبعد ساعات من حصار أنصاره للكونجرس واقتحام قلعة الديمقراطية الأمريكية، وجد الرئيس المنتهية ولايته نفسه محاصرا ومعزولا محروما حتى من الكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي ليلة دامية لم يشهدها مقر الكونجرس بواشنطن منذ الاحتلال البريطاني قبل 207 أعوام، اشتبك مئات من أنصار ترامب مع الشرطة، واقتحموا مبنى الكابيتول في محاولة لتعطيل جلسة المُصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة. ورد عناصر الشرطة برذاذ الفلفل والغاز المُسيل للدموع وقنابل الدخان والرصاص الحيّ، ما أفضى إلى سقوط 4 قتلى وتوقيف العشرات.

انقلاب حلفاء

على إثر ذلك، بدا الرئيس المُنتهية ولايته معزولًا حتى داخل معسكره الجمهوري؛ إذ انقلب العديد من حلفائه عليه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس، إيمانًا منهم بما يكرّره دومًا دون سند أو دليل بأن الانتخابات الرئاسية "سُرقت" منه.

وصرّح عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي جراهام، بأن بايدن هو "الرئيس الشرعي للولايات المتحدة".

وأضاف السياسي الحليف لترامب منذ وقت طويل: "كفى لقد طفح الكيل.."، حسبما أوردت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وندّد أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بالعنف داخل الكونجرس، مُعتبرين إيّاه "هجومًا على أمريكا وقيمها".

وقال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق جيمس ماتيس: "الهجوم العنيف على مبنى الكابيتول، محاولة لإخضاع الديمقراطية الأمريكية من خلال حكم الغوغاء الذين تم تحريضهم من قبل ترامب".

وكذلك، شجب عدد من حلفاء ترامب الغربيين حِصار الكونجرس، داعين إلى احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بايدن.

فوصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الأحداث "بالعمل المُشين" وتجب إدانته بشدة. واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما حدث في واشنطن "ليس أمريكيا بالتأكيدًا". فيما عدّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "مشاهد مُخزية"، مطالبًا بنقل السلطة سلميا إلى بايدن.

وغرّد على تويتر: "الولايات المتحدة تدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ومن المهم الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة".

أما خصوم ترامب، فعزفوا على أوتار الفوضى التي مكّنتهم من التشفّي في الرئيس المُنتهية ولايته. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الديمقراطية الغربية "هشة وضعيفة"، محذرا من صعود "الشعبوية" بعد الاضطرابات التي أثارها أنصار ترامب في مبنى الكابيتول.

إقالة محتملة

وفي الوقت ذاته، بحث عدد من الوزراء في إدارة ترامب إمكانية تنحيته، ردًا على فوضى الكونجرس.

ونقلت ثلاث شبكات تلفزيونية أمريكية هي "سي إن إن" و"سي بي إس" و"إيه بي سي" عن مصادر- لم تسمّها- إن الوزراء بحثوا إمكانية تفعيل التعديل الـ25 للدستور الأمريكي.

ويخوّل هذا التعديل لنائب الرئيس، وأغلبية أعضاء الحكومة، إقالة الرئيس إذا ما وجدوا أنّه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه.

ويتطلّب تفعيل هذا التعديل أن تجتمع الحكومة برئاسة نائب الرئيس المُنتهية ولايته مايك بنس للتصويت على قرار تنحية ترامب.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤولين جمهوريين - لم تسمّهم- قولهم إن الوزراء ناقشوا فكرة تفعيل التعديل الـ25 بعدما اعتبروا أن ترامب أصبح "خارج السيطرة".

فيما نقلت "إيه بي سي" عن "مصادر متعدّدة" أنّ مناقشات جرت بشأن هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتّحدة. أما "سي بي إس" فأكّدت أن الأمر لا يزال مجرد فكرة قيد البحث وأنه لم يُقدّم "أيّ شيء رسمي" إلى بنس.

وفي الوقت ذاته، دعا برلمانيون عِدة وكتّاب أعمدة في كبريات الصحف اليومية الأمريكية، إلى اللجوء لهذا الخيار الدستوري، حتّى وإن لم يتبقّ سوى أسبوعين لترامب ساكنًا في البيت الأبيض.

وأرسل جميع النواب الديموقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية، رسالة إلى بنس يطالبونه فيها بتفعيل التعديل الـ25 "دفاعًا عن الديموقراطية"، بحسب فرانس برس.

ووصف النواب الأمريكيون، في رسالتهم، الرئيس المنتهية ولايته بأنه "مريض عقليًا وغير قادر على التعامل مع نتائج انتخابات 2020 وتقبّلها".

فيما أعلن برلمانيون آخرون، أمثال النائبة إلهان عمر، أنّهم بصدد تقديم طلب لمحاكمة ترامب في الكونجرس بهدف عزله، ولكن هذه الآلية تستغرق وقتًا ومن غير المرجّح أن تنتهي قبل 20 يناير حين سيتسلّم بايدن مقاليد السلطة.

استقالات بالجُملة

على المنحى ذاته، استقال عدد من موظفي إدارة ترامب احتجاجًا على أعمال العنف في الكونجرس.

وقدّمت اثنتان من كبار مساعدي السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب استقالتهما، أمس الأربعاء، حسبما نقلت "رويترز" عما وصفتهم بـ"مصادر مُطلعة".

استقالت ستيفاني جريشام، كبيرة موظفي ميلانيا ترامب. وقالت في بيان أوردته رويترز: "تشرفت بخدمة البلد في البيت الأبيض. إنني فخورة للغاية بأني شاركت في مهمة السيدة (ميلانيا) ترامب لمساعدة الأطفال في كل مكان، وفخورة بالإنجازات الكثيرة لهذه الإدارة".

ولم تذكر جريشام، التي أمضت عامًا كمتحدثة صحفية باسم البيت الأبيض قبل أن تصبح كبيرة موظفي السيدة الأولى، ما إذا كانت استقالتها رد فعل على العنف في واشنطن، لكن رويترز نقلت عن مصدر مُطلع إن "العنف (في الكابيتول) كان القشّة الأخيرة بالنسبة لها".

كما استقالت ريكي نيسيتا، السكرتيرة الاجتماعية للبيت الأبيض، أيضًا، وكذلك سارة ماثيوز، نائبة المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض.

فيما يفكر مسؤولون كبار آخرون في البيت الأبيض في الاستقالة، وبينهم روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي، ونائبه ماثيو بوتينجر، ونائب كبير الموظفين كريس ليدل.

وقال أوبراين في بيان في وقت سابق أمس الأربعاء "تحدثت للتو مع نائب الرئيس (مايك) بنس.. فخور بالعمل معه".

بيد أن البيت الأبيض امتنع عن التعليق.

حصار التواصل الاجتماعي

بالتوازي، حوصِر ساكن البيت الأبيض من قِبل مِنصات التواصل الاجتماعي التي لطالما اتهمها بالانحياز ضده وضد أنصار وببث أخبار كاذبة، لتُطبق قبضتها عليه بعد اتهامه بالتشجيع على العنف في مبنى الكابيتول.

فلم تكُد تمر ساعات على أحداث الفوضى، حتى حجب تويتر تغريدات لترامب، وجمّد حسابه لمدة 12 ساعة، مُهددًا بإغلاقه بشكل دائم في حال واصل انتهاك قواعد الاستخدام المتعلّقة بالنزاهة المدنية.

وأوضح تويتر في منشور أنه "نتيجة للوضع العنيف غير المسبوق والمستمرّ في العاصمة واشنطن، فقد طلبنا من دونالد ترامب إزالة ثلاث تغريدات نشرت في وقت سابق اليوم (الأربعاء) بسبب الانتهاكات المتكرّرة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية"، محذراً من أنّه "إذا لم تتم إزالة التغريدات، فسيظلّ الحساب مغلقًا.

ولحقتها في ذلك فيسبوك، التي همّت هي الأخرى لمنع ترمب من النشر عبر مِنصتها لمدة 24 ساعة، وحذفت التعليقات التي نشرها سابقًا، وحرّضت بشكل غير مباشر أنصاره على دخول مبنى الكابيتول، رغم دعواته لهم لاحقًا بالعودة إلى ديارهم

من بين تلك المنشورات مقطع فيديو ناشد فيه ترامب أنصاره إثر اقتحامهم مقرّ الكونجرس، "العودة إلى ديارهم"، لكنّه كرّر مزاعمه بأن الانتخابات "سُرقت" منه.

وقال جاي روزن، نائب رئيس وحدة النزاهة في فيسبوك: "هذه حالة طارئة، ونتخذ إجراءات طارئة مناسبة، بما في ذلك حذف فيديو الرئيس ترامب". وأضاف في تغريدة عبر تويتر "لقد حذفناه لاعتقادنا أنه يساهم في تأجيج العنف بدلًا من تقليله".

وكذلك أعلنت انستجرام، المملكوكة لفيسبوك، تعليق حساب ترامب لمدة 24 ساعة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمِنصة آدم موسيري، الخميس، أن حساب ترامب عبر انستجرام "سيُغلق لمدة يوم كامل".

كما علّق "سناب شات" أيضًا حساب الرئيس الجمهوري المُنتهية ولايته مؤقتًا.

وبذلك لم يعد أمام ترامب حاليًا، ولبِضع ساعات، سوى وسائل الاتصالات التقليدية من أجل التواصل مع الآخرين.