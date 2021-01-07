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كورونا في ليبيا.. 635 إصابة جديدة ووفاة 12 وشفاء 833 حالة

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كورونا في ليبيا.. 635 إصابة جديدة ووفاة 12 وشفاء 833 حالة كورونا في ليبيا.. 635 إصابة جديدة ووفاة 12 وشفاء 833 حالة
خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا في ليبيا.. 635 إصابة جديدة ووفاة 12 وشفاء 833 حالة

أعلنت ليبيا اليوم تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وتماثل 833 للشفاء، في حين توفي 12 آخرون.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 103 آلاف و521 حالة، منها 23 ألفًا و695 حالة نشطة، و78 ألفًا و268 حالة تعافٍ، بينما توفي 1558 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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