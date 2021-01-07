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أكثر من 3 آلاف خريج يتسلمون وثائقهم بجامعة جازان

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أكثر من 3 آلاف خريج يتسلمون وثائقهم بجامعة جازان أكثر من 3 آلاف خريج يتسلمون وثائقهم بجامعة جازان
قالت: عن طريق كلياتهم ابتداءً من الأحد المقبل 10 يناير

أكثر من 3 آلاف خريج يتسلمون وثائقهم بجامعة جازان

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني نجاح تجربة الجامعة في إدارة الاختبارات الحضورية مع تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.

وبهذه المناسبة قدم الدكتور القحطاني التهنئة للخريجين والخريجات في الفصل الأول من العام الجامعي 1442هـ وأولياء أمورهم، منوهًا بما بذلته الطواقم الأكاديمية والصحية والإدارية والفنية والأمنية في مختلف كليات وعمادات وإدارات الجامعة من تفانٍ وحرص، وبما بذله أولياء الأمور من دعم ومساندة لأبنائهم في مسيرتهم الجامعية.

من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد فقيهي أن عدد الخريجين لمرحلة البكالوريوس بلغ 3000 خريج وخريجة في الفصل الدراسي الأول من العام 1442هـ منهم 1935 طالبة و1065 طالبًا، فيما بلغ عدد خريجي الدبلوم 562، منهم 417 خريجة و145 خريجًا.


وأضاف الدكتور فقيهي أن الجامعة أنهت تجهيز الوثائق للخريجين ويمكنهم استلام وثائقهم عن طريق كلياتهم ابتداءً من الأحد المقبل 10 يناير 2021م، كما ويمكنهم الحصول على نسخة إلكترونية من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي من خلال حساب الطالب في النظام الأكاديمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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