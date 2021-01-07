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التنمية المحلية: تخريج 57 متدربا في تنمية مهارات حماية الطفل

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التنمية المحلية: تخريج 57 متدربا في تنمية مهارات حماية الطفل التنمية المحلية: تخريج 57 متدربا في تنمية مهارات حماية الطفل

مصراوي Masrawy

03:25 م الخميس 07 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

احتفل مركز التنمية المحلية، اليوم الخميس، بتخريج 57 متدرباً أنهوا دورتين تدريبيتين في تنمية مهارات العاملين والمديرين في مجال حماية الطفل بالوحدات العامة والفرعية لحماية الطفل بالمحافظات وبرنامج تحليل البيانات باستخدام برنامج (spss) للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالارتقاء بمستوى العاملين بالمحليات ورفع كفاءتهم ومهاراتهم بالعمل.

ويواصل مركز التنمية المحلية بسقارة تنفيذ برنامجه التدريبي الأسبوع القادم بفعاليات الأسبوع الـ 18 بعقد دورتين تدريبيتين على تنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان والعاملين بها وتنمية مهارات العاملين بوحدات نظم المعلومات الجيومكانية بالمحافظات إضافة إلى استمرار دورة برنامج إدارة المشروعات (pmp) وإعداد مدربين TOT ويستفيد من هذه الدورات 127 متدرباً.​

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