جوائز تصل لـ 10 آلاف جنيه.. "الأوقاف" تطلق المسابقة الثقافية الكبرى للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة الأوقاف تنظيم المسابقة الثقافية الكبرى 2021 للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تصريح اليوم، إن المسابقة تأتي في سبيل إحياء ثقافة التعلم المستمر ورفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة، مشيرًا إلى أن هذه هي المسابقة الأولى من نوعها التي تتبناها الوزارة بهذا التوسع للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومقيمي الشعائر، وذلك على النحو التالي:

- الفرع الأول يضم أحكام التلاوة ومقاصد السور ويشمل معرفة وإتقان وتطبيق أحكام التلاوة على أجزاء: (28, 29 ,30) من القرآن الكريم، وهي: (قد سمع، تبارك، عم) مع فهم المقاصد العامة لسور هذه الأجزاء.

- الفرع الثاني الثقافة الفقهية وتتناول كتابين وهما قواعد الفقه الكلية، وفهم مقاصد السنة النبوية.. رؤية عصرية.

- الفرع الثالث مخاطر الإلحاد مشكلات وحلول في ضوء كتاب "مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة" وغيره من الكتب المتاحة في موضوعه.

- الفرع الرابع أساسيات علم النفس وعلم الاجتماع.

- الفرع الخامس وسائل تطوير الدعوة الإلكترونية ويتضمن هذا الفرع فقط تقديم ملخص ورقة بحثية بما لا يزيد عن خمس صفحات.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن جوائز المسابقة ستكون على النحو التالي:

أولا: 1000 جنيه لكل فائز مهما بلغ عدد الفائزين في كل فرع ولو شمل ذلك جميع الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومقيمي الشعائر.

ثانيا: 10 آلاف جنيه للأول في كل فرع بشرط حصوله على 75% في التصفية النهائية.

ثالثا: 7 آلاف جنيه للثاني في كل فرع بشرط حصوله على 70% في التصفية النهائية.

- رابعا: 5 جوائز تفضيلية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه للفائزين من الثالث إلى السابع في كل فرع بشرط الحصول على 60% في التصفية النهائية، مع ملاحظة أن الاشتراك يكون في فرع واحد من فروع المسابقة.​