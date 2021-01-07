بالصور.. كنائس جنوب سيناء تحتفل بعيد الميلاد المجيد

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جنوب سيناء- رضا السيد:

احتفلت كنائس محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات أمنية واحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وترأس الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء ورئيس دير موسى النبي بسيناء، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، بحضور عدد من الكهنة.

وقال الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء في تصريح له اليوم الخميس، إن قداس عيد الميلاد اقتصر على القساوسة والكهنة فقط، وعدد من المواطنين، وجرت معظم طقوس الصلوات في المناطق المفتوحة داخل كافة الكنائس، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها كافة الكنائس بالمحافظة.

وأكد الأنبا أبوللو، أنه جرى دخول الكنائس عبر بوابات التعقيم، وقياس درجة حرارة جميع الكهنة والمواطنين قبل دخول الكنائس، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين داخل الكنائس.

وقدم أسقف جنوب سيناء، الشكر لقوات الأمن بجنوب سيناء ومحافظ جنوب سيناء، لدورهم في تأمين الكنائس، وحماية أرواح كافة المواطنين، كما قدم الشكر لمديرية الصحة لحرصها على تعقيم الكنائس.