ألمانيا تحذر من إمكانية وقوع اضطرابات جديدة في الولايات المتحدة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

برلين - (د ب أ):

حذرت الخارجية الألمانية من إمكانية وقوع اضطرابات جديدة في الولايات المتحدة وذلك على الرغم من هدوء الوضع في واشنطن حاليا.

وكتبت الوزارة في تنويهاتها المُحَدَّثَة المتعلقة بالسفر والتي نشرتها بعد ظهر اليوم الخميس أن "من غير الممكن استبعاد استئناف الحركات الاحتجاجية بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية".

وأضافت الخارجية الألمانية أن "الوضع العام يمكن أن يتغير في أي وقت لاسيما في المرحلة الانتقالية حتى تقديم الحكومة الأمريكية الجديدة في العشرين من يناير 2021، ومن الممكن أن تندلع الاضطرابات مرة أخرى".

ونصحت الخارجية رعاياها بتجنب التواجد في قلب مدينة واشنطن والابتعاد عن التجمعات البشرية " التي يمكن أن يقع عنف في محيطها"، كما أوصت بمتابعة تطورات الوضع في وسائل الإعلام المحلية واتباع تعليمات القوى الأمنية.

كانت احتجاجات لأنصار غاضبين تابعين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تصاعدت مساء أمس الأربعاء حيث أحدثوا فوضى غير مسبوقة داخل المركز السياسي للولايات المتحدة لفترة من الوقت.

وحسب تصريحات الشرطة، فقد لقي أربعة أشخاص حتفهم في أحداث مبنى الكونجرس بعضهم في ظروف غير واضحة بعد.