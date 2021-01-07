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الصين تؤكد التزامها بموقف إيجابي تجاه التعاون في تتبع منشأ كورونا

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الصين تؤكد التزامها بموقف إيجابي تجاه التعاون في تتبع منشأ كورونا الصين تؤكد التزامها بموقف إيجابي تجاه التعاون في تتبع منشأ كورونا

مصراوي Masrawy

03:03 م الخميس 07 يناير 2021

بكين - أ ش أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم الخميس، إن دعوة الصين لفريق الخبراء الدوليين التابع لمنظمة الصحة العالمية لزيارتها، تأتي في إطار التعاون العلمي بين علماء الجانبين حول قضية تتبع الفيروسات لوباء كورونا الجديد؛ بهدف منع وقوع أزمات الصحة العامة المماثلة المحتملة في المستقبل، مؤكدة أن الصين اتخذت دائما موقفا إيجابيا تجاه هذه القضية.

وأضافت يينغ - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على تأخر وصول فريق خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين - " إن تعقب الفيروس قضية علمية، ويتعين القيام به بالتعاون مع العلماء من جميع أنحاء العالم .. ونلاحظ أن البعض أدلوا بتصريحات غير مسؤولة، ويجب أن نكون يقظين جدا بشأنها .. فتسييس هذه القضية سيؤثر على التعاون الدولي العادي، وهذا الأمر لا نريد أن نراه ولن يقبله المجتمع الدولي".

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