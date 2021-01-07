لحل مشكلة تراكم القمامة.. تركيب معدات مصنع تدوير المخلفات بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

أعلنت منال الغندور، السكرتير المساعد لمحافظة الدقلية، اليوم الخميس، بدء أعمال تركيب معدات مصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات بتكنولوجيا "ألمانية- هولندية" بطاقة استيعابية 1200 طن يوميًا، لبدء التشغيل التجريبي نهاية يناير الجاري.

وقالت السكرتير العام المساعد، إنه جرى عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع ممثلي الهيئة العربية للتصنيع القائمة على تنفيذ مصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات، والتشديد على ضرورة مضاعفة الجهد وزيادة حجم العاملين والفنيين، لتكثيف الأعمال التزامًا بالبرنامج الزمني للتنفيذ، لبدء التشغيل التجريبي نهاية يناير الجارى.

وأضافت أن المصنع الجاري انشاؤه بموقع سندوب يعد الأول من نوعه من حيث الطاقة التصميمية ويحتوي على 2 خط فرز طاقة 40 طن/ ساعة بإجمالي 1200 طن يوميًا.

وأوضحت الغندور، أن المصنع يقام على مساحة 18 فدانًا، بعد أن جرى إخلاء تراكمات تاريخية (مقلب سندوب) بإجمالي تراكمات 845 ألف طن.

ونوهت الى أن التكلفة الاجمالية لإنشاء مصنع سندوب متضمنة تكلفة نقل التراكمات التاريخية للمقلب يصل إلى 317 مليون جنيه، مشيرة إلى أن مصنع سندوب المزمع تطويره يخدم المنطقة المركزية للمحافظة، ضمن 7 مراكز تمثل ثلث مراكز المحافظة.