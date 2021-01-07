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بتكلفة 26 مليارا.. كيف أصبح طريق الموت "الصحراوي الغربي" بعد تطويره؟ -

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بتكلفة 26 مليارا.. كيف أصبح طريق الموت "الصحراوي الغربي" بعد تطويره؟ -فيديو بتكلفة 26 مليارا.. كيف أصبح طريق الموت "الصحراوي الغربي" بعد تطويره؟ -

مصراوي Masrawy

02:42 م الخميس 07 يناير 2021

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، مقطع لطريق الصعيد الغربي، بعد تطويره.

وشملت الأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كباري و16 نفقاً.

تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1155 كم خلال 4 سنوات بتكلفة 26 مليار جنيه على 6 مراحل هي:

1- المرحلة الأولى الجاري العمل بها في المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء حيث بلغت نسبة تنفيذها 94٪.

2- المرحلة الثانية الجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم والمسافة من ادفو إلى أسوان بطول 90 كم وبدأ العمل بها في 1/7/2020 ومن المخطط الانتهاء منها في 30/6/2021.

3- المرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم.

4- المرحلة الرابعة في المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى ادفو بطول 235 كم.

5- المرحلة الخامسة في المسافة من أسوان لتوشكى بطول 210 كم.

6- المرحلة السادسة في المسافة من توشكى حتى أرقين بطول 100 كم.

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