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الخارجية الروسية: ما يحدث في واشنطن شأن داخلي

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الخارجية الروسية: ما يحدث في واشنطن شأن داخلي الخارجية الروسية: ما يحدث في واشنطن شأن داخلي

مصراوي Masrawy

02:43 م الخميس 07 يناير 2021

موسكو - أ ش أ

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن ما تشهده العاصمة الأمريكية واشنطن هو شأن داخلي، متمنية للشعب الأمريكي أن يتجاوز هذه اللحظة الدرامية من تاريخه.

وأضافت الخارجية - في بيان أوردته قناة ( اليوم) اليوم الخميس - أن الأحداث الأخيرة في واشنطن أظهرت أن النظام الانتخابي في الولايات المتحدة هو نظام قديم، ولم يعد يستجيب للمعايير الحديثة.

وكان محتجون مؤيدون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد قد اقتحموا أمس الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية؛ ما تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

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مصراوي Masrawy

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