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بالصور.. محافظ أسيوط يزور كاتدرائية الأرثوذكس والكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد

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بالصور.. محافظ أسيوط يزور كاتدرائية الأرثوذكس والكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد بالصور.. محافظ أسيوط يزور كاتدرائية الأرثوذكس والكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد

مصراوي Masrawy

02:45 م الخميس 07 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، مطرانية الأقباط الأرثوذكس ومطرانية الأقباط الكاثوليك بحي شرق، لتقديم التهاني للمسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وسط إلغاء الاحتفالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة .

بدأ المحافظ جولته بزيارة مطرانية رئيس الملائكة للأقباط الأرثوذكس بشارع النميس بحي شرق، وكان في استقباله الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهم، وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للجميع.

كما زار "سعد"، مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الثورة بحي شرق مقدما التهنئة لمطران الأقباط الكاثوليك الأنبا كيرلس وليم.

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