إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب ٥ أشخاص في مشاجرة بين عائلتين، اليوم الخميس، بسبب خلافات الجيرة بقرية البرامون التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول كل من "محمد .ف .م. إ. ز "، ٢٩ عامًا، سائق مصاب بجرح شبه نافذ، و"محمد .خ .ع .ز" ،٢٧ عامًا، معاون تمريض "طرف أول"، و"محمود .س .ج"، ٢٨ عامًا، مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر، وزوجته "أسماء. ع. ا "، ٢٨ عامًا، ممرضة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ووالدتها "وحيدة .إ .م. إ" ،٥١ عامًا، ربة منزل "طرف ثان".

انتقل الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة إلى موقع المشاجرة، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين الطرفين لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة، وأنهم اشتبكوا بالأيدي والآلات الحادة.

وبمواجهة طرفي المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.