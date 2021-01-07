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الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في دعوة المتهم محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم

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الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في دعوة المتهم محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في دعوة المتهم محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم
قالت: في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً

الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في دعوة المتهم محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، بأنه نظراً لتغيب المتهم محمد بن عبدالعزيز بن محمد العبدالكريم، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1020269351)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11/ 7/ 1442هـ، الساعة (العاشرة صباحاً).

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.المحكمة الجزائية المتخصصة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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