هذه أبرزها.. "التقاعد" تحقق قفزات نمو والتحول الرقمي خلال 2020

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قالت: الزيادة في معدل استخدام الخدمات الإلكترونية بلغت 169%

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد في إحصائها لمنجزاتها السنوية لعام 2020، عن قفزات نمو وتحول رقمي محقق شمل كامل خدماتها ومقدراتها في سبيل تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.

وأبرزت الإحصائيات، نسب نمو عالية في تحول العملاء نحو الخدمات الإلكترونية بالمقارنة مع أداء عام 2019 بلغت 197% في معدل زيارة العملاء للبوابة الإلكترونية.

وبلغت الزيادة 169% في معدل استخدام الخدمات الإلكترونية، فيما تضاعفت عدد مرات تحميل تطبيق التقاعد 228%.

وبلغ عدد زوار بوابة المؤسسة خلال عام 2020 أكثر من 7 ملايين زائر فيما بلغ عدد المسجلين في بوابة الخدمات الإلكترونية أكثر من 677 ألف مسجل قاموا بتصدير أكثر 198 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية وأكثر من مليون خطاب تعريف إلكتروني بالمعاش.

وبيّنت "التقاعد" عن إنجازها لأكثر من 275 ألف معاملة تقاعدية خلال العام الفائت فيما بلغ مجمل المبالغ المصروفة خلال العام للمعاشات التقاعدية أكثر من 83 مليار لأكثر من 1,2 مليون عميل ما بين متقاعد ومستفيد.

وأطلقت "التقاعد" خلال عام 2020 منصة ميثاق لخدمة الجهات الحكومية وتسهيل رفع بيانات الحسابات الإفرادية لمشتركيها، ومنصة تقدير لتقديم خدمات ومزايا خاصة للمتقاعدين والمستفيدين.

وعلى صعيد العناية بالعملاء والتواصل الفعّال أعلنت التقاعد استقبالها ما يزيد عن 411 ألف اتصال من خلال مركز الاتصال الموحد، فيما بلغت أجهزة الخدمة الذاتية الموزعة في العديد من المناطق إلى ثمانية أجهزة خدمة ذاتية تتيح للعميل إجراء معاملاته وطباعة التعريف بالمعاش والبطاقة التقاعدية بشكل ذاتي وإلكتروني.

ورغم ظروف الجائحة؛ حافظت "التقاعد" ممثلة بذراعها الاستثماري شركة الاستثمارات الرائدة على أدائها الاستثماري محققة 7,9 كمعدل عائد سنوي، مرتكزة بذلك على سياسة استثمارية طويلة المدى تحافظ على التنوع وتحرص على التوزيع الاستراتيجي للأصول.

يشار إلى أن "التقاعد" تعد من أوائل الجهـات الحكومية التـي قامـت بتطبيـق مفهـوم "إدارة استمرارية الأعمال" BCP والتحول الرقمي مما أهلها للحصول على شهادة الآيزو (22301) في استمرارية الأعمال وشهادة الآيزو (20000) في إدارة خدمات تقنية المعلومات.المؤسسة العامة للتقاعد