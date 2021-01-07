تنفيذ مشروعات بقطاع الكهرباء في وسط سيناء بتكلفة 95 مليون جنيه

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شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت منطقة تعمير شمال سيناء، في بيان اليوم الخميس، إنه جرى تنفيذ مشروعين بقطاع الكهرباء، وجاري تنفيذ 5 أخرى بتكلفة إجمالية بلغت 95.36 مليون جنيه.

وأوضح ناجي إبراهيم رئيس المنطقة أنه جرى تنفيذ مشروعين بتكلفة 13.14 مليون جنيه، وهما إنشاء خط جهد متوسط للربط بين الحسنة والمغفر في وسط سيناء، بطول 3.5 كيلومتر، بتكلفة 7.142 مليون جنيه، وإنارة الطريق الدولي الساحلي مرحلة أولى من سبيكة حتى مزار بطول 7 كيلومترات، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وقال إنه جاري العمل على تنفيذ 5 مشروعات أخرى بتكلفة 82.222 مليون جنيه، وهي إنارة المرحلة الثانية من الطريق الدولي.

وأشار إلى أنه يجري إنارة المرحلة الثالثة بالطريق الدولي من الروضة حتى سلمانة بطول 20 كيلو متر في الاتجاهين بتكلفة 36.174 مليون جنيه، وإنارة المرحلة الرابعة في المسافة من مصفق حتى بئر العبد بطول 12.5 كيلو متر بتكلفة 7.73 مليون جنيه.

وأكد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إنشاء ومد خط كهرباء جهد متوسط بطول 11 كيلو متر، وربط لوحة نخل بلوحة رأس النقب بتكلفة 12.65 مليون جنيه، بالإضافة إلى توصيل وتدعيم التيار الكهربي لتجمع أم غريقدة بمركز نخل في وسط سيناء بتكلفة 4.13 مليون جنيه.