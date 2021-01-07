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رئيس السكة الحديد يتابع انتظام حركة القطارات وانضباط الخدمات

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رئيس السكة الحديد يتابع انتظام حركة القطارات وانضباط الخدمات رئيس السكة الحديد يتابع انتظام حركة القطارات وانضباط الخدمات

مصراوي Masrawy

02:30 م الخميس 07 يناير 2021

كتب- مصراوي:

تابع أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، من خلال غرفة العمليات المركزية، انتظام سير حركة القطارات على جميع الخطوط والتواصل مع مكاتب حجز التذاكر والمسئولين عن التعامل مع الجمهور من صرافي التذاكر ومشرفي القطارات للتأكيد على حسن معاملة الجمهور والتقييد بأعلى درجات المهنية بهدف كسب رضاء الركاب عن مستوى الخدمات المقدمة لهم والتي تعد من ثوابت منظومة السكة الحديد الجديدة.

كما تابع رئيس الهيئة انضباط الخدمات بكل أركان المرفق وخطوطه وقطاعاته مع العاملين المتواجدين بمواقعهم يوم العطلة الرسمية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لاستمرار الخدمات التي تقدمها السكة الحديد بكفاءة وجودة عاليتين.​

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