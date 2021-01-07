بسبب الإدارة.. وزير الزراعة يقرر إعادة مشتل المنيب إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء أمس الأربعاء، زيارة مفاجئة إلى مشتل المنيب بمحافظة الجيزة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصر الأصول غير المستغلة أو مستغلة بشكل غير اقتصادي لرفع كفاءتها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها الأمر الذي يدعم جهود التنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلن القصير، عدم رضائه عن أسلوب إدارة المشتل وقرر إعادته إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لحين دراسة أفضل الحلول لاستغلاله، مؤكدا أن مشتل المنيب تبلغ مساحته 14 فدانا في موقع متميز على النيل ويجب إدارته بأعلى كفاءة أو استغلال أرضه في أغراض أخرى تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة يقوم بزيارات مفاجئة إلى مواقع العمل وقطاعات الوزارة المختلفة لمتابعة حسن سير العمل وتحقيق الأهداف المرجوة منها.​