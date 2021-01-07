وزير الصحة: أذكّر من أخذ الجرعة الأولى بضرورة أخذ الثانية في موعدها
قال: مسؤوليتي تجاه وطني ومجتمعي مهمة لذا سأبقى ملتزمًا بالاحترازات الوقائية؛
قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: بحمد الله تلقيت اليوم الجرعة الثانية من #لقاح_كورونا، أتقدم بالشكر لقيادتنا الرشيدة لحرصها الدائم على صحة الفرد والمجتمع، وأذكّر جميع من أخذ الجرعة الأولى بضرورة أخذ الجرعة الثانية في موعدها. وزير الصحة توفيق الربيعة
قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: بحمد الله تلقيت اليوم الجرعة الثانية من #لقاح_كورونا، أتقدم بالشكر لقيادتنا الرشيدة لحرصها الدائم على صحة الفرد والمجتمع، وأذكّر جميع من أخذ الجرعة الأولى بضرورة أخذ الجرعة الثانية في موعدها.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": مسؤوليتي تجاه وطني ومجتمعي مهمة. لذا سأبقى ملتزمًا -بإذن الله- بالاحترازات الوقائية؛ لحماية غيري من انتقال العدوى.