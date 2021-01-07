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وزير الصحة: أذكّر من أخذ الجرعة الأولى بضرورة أخذ الثانية في موعدها

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قال: مسؤوليتي تجاه وطني ومجتمعي مهمة لذا سأبقى ملتزمًا بالاحترازات الوقائية؛

وزير الصحة: أذكّر من أخذ الجرعة الأولى بضرورة أخذ الثانية في موعدها

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: بحمد الله تلقيت اليوم الجرعة الثانية من #لقاح_كورونا، أتقدم بالشكر لقيادتنا الرشيدة لحرصها الدائم على صحة الفرد والمجتمع، وأذكّر جميع من أخذ الجرعة الأولى بضرورة أخذ الجرعة الثانية في موعدها.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": مسؤوليتي تجاه وطني ومجتمعي مهمة. لذا سأبقى ملتزمًا -بإذن الله- بالاحترازات الوقائية؛ لحماية غيري من انتقال العدوى.

وزير الصحة توفيق الربيعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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