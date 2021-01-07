عقب إعلان الطوارئ.. سفارة المملكة في اليابان تدعو للتقيد بالتعليمات الاحترازية

أهابت بالمواطنين ضرورة اتباع الإجراءات والاتصال في حالة الطوارئ
وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": نظرًا لإعلان فرض حالة الطوارئ في كل من #طوكيو، وكاناغاوا، وسايتاما، وتشيبا، لمدة شهر، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس #كورونا، تهيب السفارة بالمواطنين التقيد بالتعليمات والاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية؛ وفي حال أي طارئ التواصل:
أهابت سفارة المملكة في اليابان بالمواطنين ضرورة التقيد بالتعليمات والاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية جراء فيروس كورونا.
وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": نظرًا لإعلان فرض حالة الطوارئ في كل من #طوكيو، وكاناغاوا، وسايتاما، وتشيبا، لمدة شهر، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس #كورونا، تهيب السفارة بالمواطنين التقيد بالتعليمات والاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية؛ وفي حال أي طارئ التواصل:
09055833862
0335895242
متمنية السلامة للجميعسفارة المملكة العربية السعودية