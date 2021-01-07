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عقب إعلان الطوارئ.. سفارة المملكة في اليابان تدعو للتقيد بالتعليمات الاحترازية

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عقب إعلان الطوارئ.. سفارة المملكة في اليابان تدعو للتقيد بالتعليمات الاحترازية عقب إعلان الطوارئ.. سفارة المملكة في اليابان تدعو للتقيد بالتعليمات الاحترازية
أهابت بالمواطنين ضرورة اتباع الإجراءات والاتصال في حالة الطوارئ

عقب إعلان الطوارئ.. سفارة المملكة في اليابان تدعو للتقيد بالتعليمات الاحترازية

أهابت سفارة المملكة في اليابان بالمواطنين ضرورة التقيد بالتعليمات والاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية جراء .

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": نظرًا لإعلان فرض حالة الطوارئ في كل من #طوكيو، وكاناغاوا، وسايتاما، وتشيبا، لمدة شهر، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس #كورونا، تهيب السفارة بالمواطنين التقيد بالتعليمات والاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية؛ وفي حال أي طارئ التواصل:
09055833862
0335895242
متمنية السلامة للجميعسفارة المملكة العربية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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