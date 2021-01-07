مصرع مزارع في حادث سير بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

لقي مزارع مصرعه بمدينة دكرنس في الدقهلية، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو ودراجة نارية يستقلها بشارع حسين حماد.

كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفي.

بالفحص تبين أنه أثناء قيادة مصطفى رمضان 44 عامًا، سائق مقيم قرية فر العرب بدمياط، السيارة رقم "د ص ج 3629"، اصطدام بدراجة نارية قيادة محمد الشربيني أبوالسعود 76عامًا، مزارع ومقيم بمدينة دكرنس، بالسيارة من الخلف ما أدى إلى سقوطه ووفاته.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهه جنائية.

حرر عن ذلك المحضر رقم 28/2020 جنح مركز دكرنس، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثمان، وإخلاء سبيل قائد السيارة من ديوان المركز.