أخبار عاجلة

أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله -
مدبولي يلتقي وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية -
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية -
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده -
بريطانيا تترقب "الأسوأ" وتراهن على التطعيم الجماعي لمواجهة الوباء -
مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب -
جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك -
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات -
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب -
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع مزارع في حادث سير بالدقهلية

Print
مصرع مزارع في حادث سير بالدقهلية مصرع مزارع في حادث سير بالدقهلية

مصراوي Masrawy

02:20 م الخميس 07 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

لقي مزارع مصرعه بمدينة دكرنس في الدقهلية، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو ودراجة نارية يستقلها بشارع حسين حماد.

كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفي.

بالفحص تبين أنه أثناء قيادة مصطفى رمضان 44 عامًا، سائق مقيم قرية فر العرب بدمياط، السيارة رقم "د ص ج 3629"، اصطدام بدراجة نارية قيادة محمد الشربيني أبوالسعود 76عامًا، مزارع ومقيم بمدينة دكرنس، بالسيارة من الخلف ما أدى إلى سقوطه ووفاته.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهه جنائية.

حرر عن ذلك المحضر رقم 28/2020 جنح مركز دكرنس، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثمان، وإخلاء سبيل قائد السيارة من ديوان المركز.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

شبكة عيون الإخبارية