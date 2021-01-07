بتكلفة 400 مليون جنيه.. استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي بشمال سيناء

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شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بشمال سيناء، في بيان رسمي الانتهاء من إنشاء وحدات سكنية جديدة بمدينة العريش.

وأكد وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة شمال سيناء المهندس محمد رضوان العيادي، الانتهاء من إنشاء 89 عمارة سكنية تضم 2136 وحدة إسكان اجتماعي في منطقة السبيل بالعريش.

وقال إنه يجري استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي في شمال سيناء، بتكلفة 400 مليون جنيه.

وأوضح، أنه جرى الانتهاء من مرافق الموقع العام للمشروع من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي لـ 50 عمارة بإجمالي 1200 وحدة وتسليمها إلى المنتفعين بموجب قرعة علنية عليها.

وجاري الانتهاء من المرافق الخاصة بباقي العمارات، وهي 39 عمارة تضم 936 وحدة سكنية، إلى جانب إنشاء المباني الخدمية الخاصة بالمشروع ككل، من مدارس ومحلات تجارية وغيرها.