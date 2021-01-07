إصابة شقيقين في مشاجرة على أولوية الري بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب شقيقين بشكل بالغ، في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على أولوية ري أرضهما الزراعية، بقرية البليسي في المنزلة بالدقهلية.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام، بوصول مصابين بكسور وبتر في الأصابع.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفى وبالفحص تبين إصابة كل من "السيد. م" 57 عامًا، مزارع مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجرى تحويله لمستشفى المنصورة الدولي، وشقيقة "عبدالقادر"، 55 عامًا، مصاب ببتر في أصبع إبهام اليد اليمنى.

بسؤال المصاب الثاني، قرر حدوث مشادة كلامية بينه وشقيقه، تطورت الى مشاجرة على إثر خلاف بينهما على أولوية استخدام ماكينة الري ملكهما، واتهم أخيه ونجله بالاعتداء عليه بسكين.

جرى ضبط المتهم الأخير، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة وتبادل الاتهام مع عمه المصاب الثاني بالتسبب فى حدوث إصابة والده.

حرر عن ذلك المحضر رقم 167/2021 جنح مركز المنزلة، وجاري العرض على النيابة.