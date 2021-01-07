أخبار عاجلة

أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله -
مدبولي يلتقي وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية -
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية -
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده -
بريطانيا تترقب "الأسوأ" وتراهن على التطعيم الجماعي لمواجهة الوباء -
مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب -
جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك -
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات -
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب -
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة شقيقين في مشاجرة على أولوية الري بالدقهلية

Print
إصابة شقيقين في مشاجرة على أولوية الري بالدقهلية إصابة شقيقين في مشاجرة على أولوية الري بالدقهلية

مصراوي Masrawy

02:17 م الخميس 07 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب شقيقين بشكل بالغ، في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على أولوية ري أرضهما الزراعية، بقرية البليسي في المنزلة بالدقهلية.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام، بوصول مصابين بكسور وبتر في الأصابع.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفى وبالفحص تبين إصابة كل من "السيد. م" 57 عامًا، مزارع مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجرى تحويله لمستشفى المنصورة الدولي، وشقيقة "عبدالقادر"، 55 عامًا، مصاب ببتر في أصبع إبهام اليد اليمنى.

بسؤال المصاب الثاني، قرر حدوث مشادة كلامية بينه وشقيقه، تطورت الى مشاجرة على إثر خلاف بينهما على أولوية استخدام ماكينة الري ملكهما، واتهم أخيه ونجله بالاعتداء عليه بسكين.

جرى ضبط المتهم الأخير، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة وتبادل الاتهام مع عمه المصاب الثاني بالتسبب فى حدوث إصابة والده.

حرر عن ذلك المحضر رقم 167/2021 جنح مركز المنزلة، وجاري العرض على النيابة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

شبكة عيون الإخبارية