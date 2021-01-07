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إصابة مدير المستشفى التعليمي في المنوفية بفيروس كورونا

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إصابة مدير المستشفى التعليمي في المنوفية بفيروس كورونا إصابة مدير المستشفى التعليمي في المنوفية بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

02:04 م الخميس 07 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب الدكتور محمد طاحون، مدير المستشفى التعليمي في المنوفية، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور الأعراض عليه وثبوتها من خلال الأشعة والفحوصات الطبية.

وقال "طاحون" لـ"مصراوي" إنه أجرى مسحة طبية وثبتت نتيجتها إيجابية، وقرر الخضوع للعزل المنزلي لمتابعة حالته، مؤكدًا اتباعه بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة المصرية.

وأكد الطبيب استقرار حالته بعد 4 أيام من الإصابة، وقال: "أحمد الله على كل شيئ، وكل همي الآن أن تسير المستشفى بكل طاقتها لرعاية المرضى، وأتمنى الدعاء لي للخروج من هذه المحنة".

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