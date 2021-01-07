غدًا.. انطلاق قافلة طبية مجانية بشرم الشيخ- صور

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، انطلاق قافلة طبية مجانية بوادي مندر في شرم الشيخ، للكشف والفحص الطبي على مواطني الوادي.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة مستمرة على مدار يومين تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة، أن القافلة تضم 8 تخصصات طبية مختلفة، هي: "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة"، إضافة إلى عيادة تنظيم أسرة، ومعمل، وصيدلية لصرف الدواء.

وأكد وكيل الوزارة، أنه سيجري توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.