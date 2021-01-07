أخبار عاجلة

أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله -
مدبولي يلتقي وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية -
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية -
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده -
بريطانيا تترقب "الأسوأ" وتراهن على التطعيم الجماعي لمواجهة الوباء -
مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب -
جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك -
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات -
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب -
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

غدًا.. انطلاق قافلة طبية مجانية بشرم الشيخ- صور

Print
غدًا.. انطلاق قافلة طبية مجانية بشرم الشيخ- صور غدًا.. انطلاق قافلة طبية مجانية بشرم الشيخ- صور

مصراوي Masrawy

02:00 م الخميس 07 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، انطلاق قافلة طبية مجانية بوادي مندر في شرم الشيخ، للكشف والفحص الطبي على مواطني الوادي.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة مستمرة على مدار يومين تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة، أن القافلة تضم 8 تخصصات طبية مختلفة، هي: "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة"، إضافة إلى عيادة تنظيم أسرة، ومعمل، وصيدلية لصرف الدواء.

وأكد وكيل الوزارة، أنه سيجري توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

شبكة عيون الإخبارية