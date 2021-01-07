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النيابة تعاين موقع انفجار "شقة الجمرك" في الإسكندرية- صور

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النيابة تعاين موقع انفجار "شقة الجمرك" في الإسكندرية- صور النيابة تعاين موقع انفجار "شقة الجمرك" في الإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

01:54 م الخميس 07 يناير 2021

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

تباشر نيابة الجمرك بإشراف المستشار محمد لاشين المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، اليوم الخميس، التحقيق في الانفجار الذي وقع أمس بوحدة سكنية نتيجة تسرب من ماسورة غاز، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وعاينت النيابة موقع الحادث وتبين أن انفجار وقع بماسورة غاز أسفر عن انهيار أجزاء من الشقة السكنية محل البلاغ بالطابق التاسع بالعقار رقم 8 حارة خليل بك متفرع من شارع إسماعيل صبري دائرة قسم الجمرك.

ونتج عن الانفجار انهيار أجزاء من العقار المواجه للمبنى محل البلاغ نتيجة الموجة الإنفجارية، فيما أمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الموقع وتحديد أسباب الإنفجار، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والمباني المجاورة وتحديد مدى سلامتها وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

من جانبها وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فريق إغاثة لتوفير الدعم اللوجيستي وعمل الأبحاث اللازمة لسكان عقار منطقة الجمرك والمبنى المواجه له بعد أن جرى إخلائه.

وحصر فريق إغاثة التضامن، 5 أسر أخرى متضررة بإجمالي ١٧ فردًا من قاطني العقار المجاور، بسبب موجة الانفجار.

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