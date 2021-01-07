بسبب الاعتراض على قطع الأشجار.. القليوبية تكشف تفاصيل مشروع تطوير بنها

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أصدرت محافظة القليوبية، بيانًا اليوم الخميس، للرد على اتهامات وجهها مواطنون لمسئولي الحي، بارتكاب مذبحة للأشجار بميادين بنها.

وأكدت المحافظة في بيانها: "تقوم محافظة القليوبية بتطوير طريق كورنيش النيل بمدينة بنها عاصمة المحافظة، بالتزامن مع تطوير الشوارع الرئيسية الأخرى في بنها وفي كافة مدن المحافظة".

وأوضحت المحافظة، أن كورنيش النيل بمدينة بنها ينقسم إلى جزئين أساسيين، الجزء الأول شمال طريق فريد ندا وصولاً إلى أسفل كوبري الطريق الزراعي (كوبري الفحص) بطول حوالي 1.5 كم، والجزء الثاني جنوب طريق فريد ندا، وصولًا إلى مشتل مجلس المدينة، بطول حوالي 1.8 كم.

وكشف البيان، عن وجود مشاكل بطريق الكورنيش، ووجود مناطق تعاني من الهبوط، وعدم وجود أعمدة إنارة، ولا أماكن مخصصة لصعود وهبوط ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال البيان: "أشجار البونسيانا متضخمة وقد ضربت بجذورها أسفل السور الخرساني من جهة النيل وأسفل الطريق الأسفلتي ما يتسبب في مشاكل فنية كثيرة، وهي غير منتظمة المسار ولا التباعد، وبعضها مجوف من داخل الساق، ما ينذر بخطورة كبيرة على المارة والسيارات في حالة سقوط إحداها".

واستكمل البيان: "يجري ترميم وإعادة طلاء البانوهات الحديدية بالكامل بدلًا من إزالتها وتركيب بانوهات جديدة، وفق أصول هندسية سليمة تعيد إحياء تلك البانوهات مع توفير نفقات التغيير".