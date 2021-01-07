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السياحة تكشف حقيقة إصدار ضوابط العمرة نهاية يناير الجاري

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السياحة تكشف حقيقة إصدار ضوابط العمرة نهاية يناير الجاري السياحة تكشف حقيقة إصدار ضوابط العمرة نهاية يناير الجاري

مصراوي Masrawy

01:57 م الخميس 07 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، إن ما أثير حالياً حول اعتماد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لضوابط موسم العمرة للموسم الحالي بنهاية شهر يناير الجاري حتى تتمكن الشركات من العمل خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، غير صحيح ولا يوجد مثل هذا الأمر نهائيا لا الشهر الحالي ولا المقبل، كون الرؤية لم تتضح بعد.

وأضاف شلبي، لمصراوي، أن الجانب السعودي لم يخطر الجانب المصري حتى الآن رسميا بذلك، ولم ترسل المملكة الضوابط الخاصة بالموسم للعمل بموجبها هذا الموسم، قائلا: " قافل الدنيا خالص".

وأشار إلى أن ما يجري الآن فقط هي تأشيرات الزيارة التي وضعت فيها السلطات اشتراطات خاصة مشددة، لا تتماشى مع شركات السياحة المصرية والمعتمرين المصريين كونها تشمل غلاءً في الأسعار وحجر صحي وخلافه.

وتابع: "فيروس كورونا هو المتحكم في القرار حالياً حفاظاً على المصريين والمعتمرين، وجار التنسيق مع وزارة الصحة بخصوص الإجراءات الضوابط لربطها مع بوابة العمرة لتأمين المعتمرين خلال السفر حال فتح الموسم".

وأكد شلبي: "مفيش سفر للمعتمرين دلوقتي خالص لأن الرؤية لم تتضح بعد من الجانب السعودي بوضع الضوابط ولكن ما يحدث هو اشتراطات عامة في الزيارات فقط لا غير.. أما كمجموعات معتمرين فلم تصل أي ضوابط العمرة خاصة بالموسم لوزارة السياحة المصرية وكل ما يثار غير مؤكد تماما".

وشدد رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، على أن بوابة العمرة المصرية خاصة بالعمرة فقط ولا علاقة لها بالحج خاصة أن الحج تنظمه 3 وزارات هي: السياحة والتضامن الاجتماعي والداخلية.​

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