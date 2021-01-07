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سوريا.. جرحى من القوات الروسية جراء انفجار آلية مفخخة في تل السمن

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سوريا.. جرحى من القوات الروسية جراء انفجار آلية مفخخة في تل السمن سوريا.. جرحى من القوات الروسية جراء انفجار آلية مفخخة في تل السمن

جي بي سي نيوز :- وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط جرحى من القوات الروسية جراء انفجار آلية مفخخة عند القاعدة الروسية في تل السمن بريف الرقة الشمالي، حيث أصيبوا بشظايا نتيجة التفجير الذي تبناه تنظيم “حراس الدين الجهادي” يذكر أنه هذا التفجير هو الأول من نوعه في شمال شرق سوريا، وفي تفاصيل التفجير الذي حصل عليها المرصد السوري، فإن رجلين اثنين قاما بركن الآلية المفخخة عند القاعدة الروسية، قبل أن يطلقا النار باتجاه القاعدة ويفرا هاربين بعدها، وبعد ذلك قاما بتفجير المفخخة.

ورصد المرصد السوري عد منتصف ليل الخميس – الجمعة، انفجارا ضرب منطقة تل السمن بريف الرقة الشمالي، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وتتواجد فيها قوات النظام والروس، ناجم عن انفجار بسيارة عند القاعدة الروسية هناك، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، عقب ذلك تبنى التفجير تنظيم حراس الدين الجهادي والذي ينشط شمال غرب سوريا.

كما كان المرصد السوري، رصد في السابع من الشهر الفائت استقدام القوات الروسية تعزيزات عسكرية، إلى قاعدتها في منطقة تل السمن في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وشملت التعزيزات آليات محملة بالعتاد العسكري والجنود، دون معرفة الأسباب.

وكالات 

جي بي سي نيوز

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